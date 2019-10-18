Новый рояль и семь пианино закупили в школу искусств можайского поселка Уваровка

В детской школе искусств поселка Уваровка Можайского городского округа появились новые музыкальные инструменты. Новое музыкальное оборудование закупили по программе «Образование Подмосковья».

Для юных музыкантов поселка Уваровка закупили концертный рояль и семь пианино фирмы «YAMAHA». Общая сумма затраченных средств составила более 6,1 миллиона рублей.

Инструменты будут использовать не только на концертах, но и на репетициях и занятиях.

Воспитанники детской школы искусств получают образования в вокально-хоровом, инструментальном, хореографическом и художественном отделениях.

Также в стенах школы имеется отделение раннего эстетического развития по специальностям: вокал, хоровое пение, скрипка, гитара, фортепиано, синтезатор, живопись, изобразительное искусство, хореография и хореографическое творчество.

Всего в школе занимаются 117 человек. Ребят обучают 14 педагогов. У 11 из них высшая квалификационная категория. Воспитанники школы неоднократно становились лауреатами, призерами конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня.

«Создание комфортных условий для обучения детей — важная задача, которую ставит губернатор Московской области Андрей Воробьев. В 2019 году были проведены отдельные виды ремонтных работ и закуплено оборудование для ряда образовательных организаций Можайского городского округа, в том числе для школы искусств № 2 в поселке Уваровка», — сказал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

Директор уваровской школы искусств № 2, преподаватель высшей категории по классу фортепиано и синтезатора Ольга Езина отметила, что не во всех школах есть такое количество необходимых инструментов, и детям Уваровки повезло, что они могут комфортно заниматься музыкой.

«Сегодня обучающиеся получают образование благодаря новым музыкальным инструментам, которые имеют качественное звучание. Отныне ребята с еще большей уверенностью открывают новые таланты в себе и идут к своей мечет — стать настоящими профессионалами на выбранном творческом пути», — подчеркнула Ольга Езина.