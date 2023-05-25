Культура 25 мая 2023, 14:28 Новый прогулочный маршрут в Москве посвятили архитектору Казанского вокзала и мавзолея Ленина Новый маршрут на портале «Узнай Москву» появился к 150-летию архитектора Щусева Сайт мэра и правительства Москвы

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В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося архитектора Алексея Щусева. К памятной дате на портале «Узнай Москву» организовали прогулочный маршрут по зданиям, спроектированным знаменитым зодчим. Об этом рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Некоторые из его работ стали настоящими символами Москвы. Их включили в план прогулки, во время которой пользователи портала познакомятся с ключевыми работами Щусева и узнают интересные факты из истории их строительства.

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Прогулка начнется с Казанского вокзала и продолжится на станции метро «Комсомольская». Далее участники проследуют до здания Наркомата земледелия. Следующие точки — Дом артистов Московского художественного театра и мавзолей Ленина. Завершится маршрут у Дома академиков на Ленинском проспекте.

Пройтись по щусевским местам пользователи могут как на портале, так и в мобильном приложении «Узнай Москву».

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