Новый памятник открыли в кремле Нижнего Новгорода

Макет дореволюционного Нижнего Новгорода открылся в городском кремле. Он приурочен к 800-летию города. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на властей региона.

Памятник сделан из бронзы и показывает, каким был кремль в начале XX века. Также в состав макета входят 500 исторических зданий, некоторые из которых сейчас не существуют.

Главным скульптором проекта стала Мария Логунова. Также в создании макета участвовали специалисты со всей страны.