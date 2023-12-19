Культура 19 декабря 2023, 13:29 Новый музей открыли в НИИ Склифосовского в Москве Ракова: патологоанатомический музей открыли в НИИ Склифосовского в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Новый патологоанатомический музей открылся в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новое учреждение предоставит работникам и студентам медицинских вузов уникальную возможность погрузиться в изучение костных патологий. Будущие медики смогут изучать морфологические проявления и фазы развития разнообразных заболеваний.

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«Сейчас для медработников и студентов доступна уникальная коллекция с образцами костной патологии. В нее вошли полноценные скелеты, отдельные кости, макроскопические и гистологические препараты, рентгеновские снимки и истории болезни с 1930-х годов», — рассказала Ракова.

Например, в коллекции можно найти скелет женщины с болезнью Педжета, для которой характерны деформация и утолщение костей.

Кроме того, посетители узнают об истории формирования научной школы патологической анатомии и о ее знаковых фигурах, а также об особенностях судебно-медицинской практики.

Несколько недель назад в московском Музее космонавтики открылась выставка о микробиологии. Гости увидят уникальные образцы научной аппаратуры и экспериментальных установок.