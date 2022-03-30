Новый логотип к 319-летию Санкт-Петербурга показали в Смольном

Комитет по культуре Санкт-Петербурга представил новый логотип, разработанный к 319-летию города. В его основу лег графический образ скульптуры Медного всадника, написал «Петербургский дневник».

«Это посвящение Петру I: в 2022 году Россия празднует 350-летие со дня рождения первого российского императора. Вторая историческая отсылка — шрифты петербургской словолитни Лемана, которые использовались на городских вывесках и плакатах», — пояснили в ведомстве.

По словам урбаниста Михаила Климовского, графический образ памятника первому российскому императору должен привнести в логотип смысловую нагрузку. Он должен напоминать о юбилее основателя города, который будет праздноваться в Петербурге на протяжении всего года.