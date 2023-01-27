Культура 27 января 2023, 13:17 Новый культурный центр открылся в селе Гусево в Тюменской области

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Современный центр культуры и досуга появился в селе Гусево в Тюменской области. Участие в церемонии торжественного открытия принял глава региона Александр Моор, сообщил сайт kp.ru.

Отмечается, что общая площадь культурного учреждения составляет более 400 квадратных метров.

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В здании разместили зрительный зал вместимостью в 100 человек и библиотеку. Также благодаря открытию нового центра местные жители смогут посещать занятия музыкой и кружки по декоративно-прикладному творчеству.