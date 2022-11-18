Культура 18 ноября 2022, 15:37 Новый культурный комплекс появится в Новом Уренгое к 50-летию го­рода

Читать 360tv в

К 50-летию Нового Уренгоя власти города планируют возвести новый культурный комплекс в микрор­айоне Парковый. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Там будут проходить концерты как звезд эстрады, так и симфонических ор­кестров. По проекту комплекс будет иметь три блока: концертный зал, библиотечно-музе­йное пространство и гостиницу.

Реклама

Амфитеатр на тысячу мест возведут по образцу третьей сцены Мариинского театра в Петербурге.

Реклама