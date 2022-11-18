18 ноября 2022, 15:37
Новый культурный комплекс появится в Новом Уренгое к 50-летию города
К 50-летию Нового Уренгоя власти города планируют возвести новый культурный комплекс в микрорайоне Парковый. Об этом написал «Ямал-Медиа».
Там будут проходить концерты как звезд эстрады, так и симфонических оркестров. По проекту комплекс будет иметь три блока: концертный зал, библиотечно-музейное пространство и гостиницу.
Реклама
Амфитеатр на тысячу мест возведут по образцу третьей сцены Мариинского театра в Петербурге.
Реклама
Реклама
Реклама