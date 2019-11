Новый клип Little Big за сутки набрал более 3,3 миллиона просмотров

Новый клип на заглавную песню представленного накануне мини-альбома российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за сутки набрал на YouTube более 3,3 миллиона просмотров и 411 тысяч лайков.

Предыдущий клип группы на песню Skibidi в прошлом году стал вирусным и набрал почти 310 миллионов просмотров.

В новый мини-альбом Little Big вошли также композиции под названием Pop On the Top, Rock-Paper-Scissors, T.I.T.S и Emotions (Requiem for Freedom). Их можно слушать на различных интернет-платформах, сообщило РИА «Новости». В том числе и на сайте Spotify, что не обычно для российских исполнителей.

Концерт группы Little Big в Тюмени, который запланирован на 21 ноября, потребовали отменить. Местный активист Виктор Копцев назвал творчество музыкантов аморальным. По его мнению, в песнях группы содержится пропаганда алкоголя, наркотиков и разврата. Жалобу со своей просьбой мужчина направил в департамент культуры города и городскую прокуратуру