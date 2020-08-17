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    17 августа 2020, 00:29

    Новый клип Little Big за два дня набрал 5 млн просмотров

    Анастасия Кукова

    Новый клип российской рейв-группы Little Big на песню Tacos набрал на видеохостинге YouTube более пяти миллионов просмотров. Музыкальное видео было опубликовано 14 августа.
    Новый клип Little Big за два дня набрал 5 млн просмотров

    Видео на песню Tacos с участием Пухляша (Дмитрия Красилова), посвященное любви к еде, вечером 16 августа набрало 5 428 999 просмотров.

    Клип собрал 395 тысяч пометок «нравится» и 77 тысяч дизлайкорв, а также 33 313 комментариев.

    Некоторые подписчики отметили, что «голодным этот клип смотреть нельзя». Другие посетовали, что соскучились по старому стилю команды, делавшей «жесткую и разрывную музыку». Многие поклонники группы признали, что «видос угарный, но музыка мимо».

    За сутки клип Tacos набрал на YouTube 2,2 миллиона просмотров. На 256 тысяч «лайков» приходилось 39 тысяч дизлайков.

    Новости SMI.FM