Новый клип Little Big за два дня набрал 5 млн просмотров

Новый клип российской рейв-группы Little Big на песню Tacos набрал на видеохостинге YouTube более пяти миллионов просмотров. Музыкальное видео было опубликовано 14 августа.

Видео на песню Tacos с участием Пухляша (Дмитрия Красилова), посвященное любви к еде, вечером 16 августа набрало 5 428 999 просмотров.

Клип собрал 395 тысяч пометок «нравится» и 77 тысяч дизлайкорв, а также 33 313 комментариев.

Некоторые подписчики отметили, что «голодным этот клип смотреть нельзя». Другие посетовали, что соскучились по старому стилю команды, делавшей «жесткую и разрывную музыку». Многие поклонники группы признали, что «видос угарный, но музыка мимо».

За сутки клип Tacos набрал на YouTube 2,2 миллиона просмотров. На 256 тысяч «лайков» приходилось 39 тысяч дизлайков.