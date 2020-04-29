«Новый Иерусалим» стал самым посещаемым музеем в регионах. Выставки «Цвет» и «Шагал» признали лучшими

Подмосковный музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» стал самым посещаемым художественным музеем в регионах. А выставки «Шагал. Между небом и землей» и ««Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» стали самыми популярными у зрителей. Как сообщила пресс-служба комитета по туризму Московской области, об этом свидетельствуют рейтинги, составленные международным изданием The Art Newspaper Russia.

«От всей души поздравляю МВК «Новый Иерусалим» с заслуженной победой в рейтинге самых посещаемых художественных выставок в регионах России», — обратилась к работникам музея руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

«Сегодня МВК «Новый Иерусалим» — это культурная точка на карте Подмосковья, которая активно развивается, осуществляет новые программы и проекты. За время своего существования музей превратился в один из ведущих отечественных культурных центров», — подчеркнула глава комитета.

Источник фото: Комитет по туризму Московской области

Наталья Галкина отметила, что представленные в музее произведения искусства — это уникальная возможность для туристов прикоснуться к богатейшему духовному и культурному наследию Подмосковья, России и других стран.

Также она рассказала, что в рейтинге самых популярных выставок региональных музеев экспозиция ««Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» в «Новом Иерусалиме» заняла третье место.

Источник фото: Комитет по туризму Московской области

Генеральный директор выставочного комплекса Василий Кузнецов рассказал, что проекты «Шагал» и «Цвет» проходили одновременно. И это позволило посетителям, которые собирались посмотреть картины известного живописца узнать о настоящих культурных сокровищах, которые хранятся в музеях Подмосковья.

«Попутно люди в целом открывали для себя наш музей как привлекательную площадку для культурного досуга, его постоянные экспозиции, которые у нас тоже сильные. И, думаю, благодаря такому комплексному, яркому впечатлению, многие еще не раз к нам вернутся», — заявил Василий Кузнецов.

Источник фото: Комитет по туризму Московской области

К поздравлениям присоединилась министр культуры Московской области Елена Харламова. Она отметила, что оба этих проекта посетили более 200 тысяч человек.

«Поздравляю коллектив музея, так как создавать выставки художников с мировым именем в региональном музее — это всегда вызов. Мы стараемся прислушиваться к интересам и запросам нашей аудитории. Сегодня мы активно готовимся к новому сезону, чтобы удивить и порадовать жителей Московской области актуальными выставочными проектами Эта работа сейчас чрезвычайно важна, так как музей в этом году отмечает свое 100-летие», — заявила она.

Всего в прошлом году музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим посетили 490 тысяч человек.

Источник фото: Комитет по туризму Московской области

Выставка «Шагал: между небом и землей» проходила в музее «Новый Иерусалим» с 16 ноября по 8 марта. Посетители могли изучить 239 работ Марка Шагала из музеев России, Франции, Белоруссии и частных коллекций. В залах собрали живопись, графику и гобелены художника.

Экспозиция «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» объединила знаковые произведения из 11 подмосковных музеев и галерей, созданные самыми известными российскими художниками XVIII–XX веков.

При составлении рейтинга самых посещаемых выставок учитывались те, что были открыты строго в 2019 году и завершились не позднее 18 марта 2020 года. Топ выставок выстраивался по числу посетителей в день, а не по абсолютной посещаемости. Каждая площадка представлена не более чем тремя экспозициями, рассматривались только художественные или историко-художественные выставки.