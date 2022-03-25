Новый хореограф возглавит труппу Театра имени Станиславского

Хореограф, выпускник Академии русского балета имени Вагановой Максим Севагин стал новым художественным руководителем балетной труппы театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на официальный сайт культурного учреждения.

Севагина учредили на руководящую должность сразу после отставки прежнего балетмейстера французского происхождения Лорана Илера.

По случаю новой должности хореограф обратился к своим коллегам: «Я благодарен Андрею Александровичу Борисову за оказанное мне доверие! Коллектив театра является для меня родным, а балетная труппа МАМТа имеет свою идентику, которую мы сохраним».

Известно, что Лоран Илер работал худруком в театре пять лет. Он уволился по собственному желанию в феврале этого года.