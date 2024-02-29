29 февраля 2024, 16:21
Новый государственный театр откроют в Петербурге
Новый государственный театр откроют в Петербурге уже в 2024 году. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на председателя комитета по культуре города Федора Болтина.
Пока рабочее название нового театра — «Драм.Площадка». Его основную труппу составят выпускники РГИСИ. Подробности петербуржцам пообещали открыть в самое ближайшее время.
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«Уже в этом году мы создадим новый государственный театр, который родился как раз из частной инициативы, из берегов как раз-таки негосударственных театров», — поделился Болтин.
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