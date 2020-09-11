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    11 сентября 2020, 16:08

    Новый гендиректор «Ленфильма» рассказал о планах киностудии

    Полина Петрова

    Новый генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков рассказал о планах киностудии на будущее, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
    Новый гендиректор «Ленфильма» рассказал о планах киностудии

    Он отметил, что в настоящий момент перед студией стоит задача сохранить профильную деятельность компании. В скором времени планируется наладить связи с несколькими федеральными ведомствами, банками и большим числом заинтересованных лиц, пишет «Петербургский дневник».

    Одной из важных тем является будущее «золотого фонда» «Ленфильма». Прибыль от показов лент киноколлекции, созданной на студии в советское время, получает коммерческая фирма. По словам Щербакова, это непростая проблема, однако решить ее реально.

    «Конечно, я в курсе проблемы „золотого фонда“. Сейчас дать ей оценку не может никто, даже привлеченные юристы. Этот вопрос находится в глубоком изучении, совместно со специалистами будем проблему решать», — объяснил гендиректор.

    Он заключил, что «золотая коллекция» должна вернуться компании, но это должно быть сделано правильно и справедливо.

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