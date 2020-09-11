Новый гендиректор «Ленфильма» рассказал о планах киностудии

Он отметил, что в настоящий момент перед студией стоит задача сохранить профильную деятельность компании. В скором времени планируется наладить связи с несколькими федеральными ведомствами, банками и большим числом заинтересованных лиц, пишет «Петербургский дневник».

Одной из важных тем является будущее «золотого фонда» «Ленфильма». Прибыль от показов лент киноколлекции, созданной на студии в советское время, получает коммерческая фирма. По словам Щербакова, это непростая проблема, однако решить ее реально.

«Конечно, я в курсе проблемы „золотого фонда“. Сейчас дать ей оценку не может никто, даже привлеченные юристы. Этот вопрос находится в глубоком изучении, совместно со специалистами будем проблему решать», — объяснил гендиректор.

Он заключил, что «золотая коллекция» должна вернуться компании, но это должно быть сделано правильно и справедливо.