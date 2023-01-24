Культура 24 января 2023, 11:50 Новый фильм Зака Снайдера «Мятежная Луна» выйдет в двух частях

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Новая картина «Мятежная Луна» режиссера Зака Снайдера будет, как минимум, в двух частях. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Variety.

По словам исполнительного директора стримингового сервиса Netflix Ори Мармура, режиссер придумал огромный новый мир, вместить который в один фильм было бы неправильно. Поэтому было принято решение разделить картину. Но в итоге съемки вряд ли ограничатся лишь этими двумя фильмами. Как подчеркнул Мармур, вселенная «Мятежной Луны» может стать чем-то вроде современных «Звездных войн», насколько она обширна.

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«Когда мы увидели, насколько огромен мир, который он создал, мы подумали, что лучше разделить историю на две части, а не как один фильм», — сказал Ори Мармур.

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Зак Снайдер известен зрителям по фильмам «300 спартанцев», «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» и, конечно, по «Лиге справедливости». Режиссер зарекомендовал себя в качестве прекрасного фантаста. Его новая история будет о мирной колонии, которая живет на окраине вселенной. Но ей угрожает тиран по имени Балисариус. Уже известно, что в «Мятежной Луне» снимутся София Бутелла, Энтони Хопкинс и другие.