Новый фильм про Аль Капоне не впечатлил зрителей
Накануне состоялась онлайн-премьера драмы «Лицо со шрамом», в которой Том Харди исполнил роль гангстера Аль Капоне. «Газета.ru» заметила, что фильм не особо впечатлил первых зрителей.
«Основная причина — он скучный, бесполезный и скучный», — обратили внимание зрители.
Однако некоторые критики отметили определенный успех режиссера Джоша Транка, который после провала «Фантастической четверки» в 2015 году создал нечто стоящее.
«Смотреть на это безумие и этот хаос чертовски интересно», — признались обозреватели.
По данным издания, в основе картины история 47-летнего Аль Капоне, который после выхода из тюрьмы медленно теряет память, лишенный друзей и прежнего достатка.