Новый фильм про Аль Капоне не впечатлил зрителей

«Основная причина — он скучный, бесполезный и скучный», — обратили внимание зрители.

Однако некоторые критики отметили определенный успех режиссера Джоша Транка, который после провала «Фантастической четверки» в 2015 году создал нечто стоящее.

«Смотреть на это безумие и этот хаос чертовски интересно», — признались обозреватели.

По данным издания, в основе картины история 47-летнего Аль Капоне, который после выхода из тюрьмы медленно теряет память, лишенный друзей и прежнего достатка.