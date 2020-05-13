    13 мая 2020, 16:48

    Новый фильм про Аль Капоне не впечатлил зрителей

    Артур Блянихов

    Накануне состоялась онлайн-премьера драмы «Лицо со шрамом», в которой Том Харди исполнил роль гангстера Аль Капоне. «Газета.ru» заметила, что фильм не особо впечатлил первых зрителей.

    «Основная причина — он скучный, бесполезный и скучный», — обратили внимание зрители.

    Однако некоторые критики отметили определенный успех режиссера Джоша Транка, который после провала «Фантастической четверки» в 2015 году создал нечто стоящее.

    «Смотреть на это безумие и этот хаос чертовски интересно», — признались обозреватели.

    По данным издания, в основе картины история 47-летнего Аль Капоне, который после выхода из тюрьмы медленно теряет память, лишенный друзей и прежнего достатка.