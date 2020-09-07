Новый фильм Кончаловского показали в Венеции
На 77-м кинофестивале в Венеции российский режиссер Андрей Кончаловский представил свою новую картину «Дорогие товарищи». Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, фильм показали на двух площадках: Большом зале Дворца кино и зале Джардини. Отмечается, что главную роль сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая.
«Газета.ru» уточнила, что в основу «Дорогих товарищей» легли реальные события 1962 в Новочеркасске, когда рабочих расстреляли во время забастовки.