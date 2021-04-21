Новый фильм Гая Ричи показали в Петербурге раньше премьеры

Новую режиссерскую работу Гая Ричи «Гнев человеческий» показали в Петербурге раньше премьеры. Она должна была пройти 22 апреля, сообщил RT.

Показ новой киноработы автора фильмов «Джентльмены», «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» прошел в кинотеатре «Мираж Синема». Действия ленты происходят вокруг Эйча, которым движет жажда справедливости. Герой внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы узнать подробности о банде серийных грабителей, которые потрясли Лос-Анджелес. Актерский состав дополнили Джейсон Стэтхэм, Холт Маккэллани и Джош Хартнетт, добавило ИА Nation News.