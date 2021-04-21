facebook_pixel
    21 апреля 2021, 11:54

    Новый фильм Гая Ричи показали в Петербурге раньше премьеры

    Гора Орлов

    Новую режиссерскую работу Гая Ричи «Гнев человеческий» показали в Петербурге раньше премьеры. Она должна была пройти 22 апреля, сообщил RT.

    Показ новой киноработы автора фильмов «Джентльмены», «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» прошел в кинотеатре «Мираж Синема».

    Действия ленты происходят вокруг Эйча, которым движет жажда справедливости. Герой внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы узнать подробности о банде серийных грабителей, которые потрясли Лос-Анджелес.

    Актерский состав дополнили Джейсон Стэтхэм, Холт Маккэллани и Джош Хартнетт, добавило ИА Nation News.