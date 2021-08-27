Новый фестиваль в Новосибирске поддержит кино о российской науке

В Новосибирске заявили о готовности поддержать науку с помощью нового регионального кинофестиваля. Об этом «РИА Новости» рассказали организаторы Международного форума технологического развития «Технопром-2021».

Предложение поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он сказал, что есть возможность поддержать науку с помощью документального кино. Власти региона отметили, что планируют сделать фестиваль научного кино ежегодным. Из фильмов россияне смогут узнать о последних достижениях и открытиях.

Сейчас в Новосибирске есть достойная база для подготовки креативных кадров для кино. Например, центр анимации области, который сотрудничает с Союзмультфильмом. В будущем площадки для развития кино собираются расширить. Центром популяризации науки через кино может стать знаменитый на всю страну Академгородок.

Большие достижения сибирских ученых видны и на фоне борьбы с коронавирусом. Новосибирский центр «Вектор» накануне зарегистрировал пятую российскую вакцину.