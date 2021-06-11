Новый ДК появится в Казачьей бухте в Севастополе

В Севастополе планируют построить огромный Дворец культуры. Он расположится в месте базирования морской пехоты Черноморского флота — Казачьей бухте, написало РИА ФАН.

Под территорию нового ДК отдадут около четырех гектаров земли.

«Будущий культурно-досуговый центр охватывает большую территорию — порядка четырех гектаров. 60% из них будет озеленено и благоустроено. Проектом центра предусмотрено создание зрительного комплекса на 400 мест, сценической и кружковой зон, кафе, служебных и технических помещений», — сказал глава Гагаринского района Алексей Ярусов.

Сроки строительства пока не называются.