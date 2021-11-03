Новый директор МХАТа объяснил разницу между Бузовой и Цискаридзе

Между певицей Ольгой Бузовой, игравшей в отмененном спектакле «Чудесный грузин», и танцором Николаем Цискаридзе есть огромная материальная разница. Об этом рассказал новый директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман.

«Вот есть Цискаридзе: гонорар — 500 тысяч, сбор — шесть миллионов. Это я понимаю. Все остальное пока на сегодняшний день миф. Бесплатно все ходят, но чтобы заплатить деньги и прийти — это другая составляющая», — рассказал он в интервью РЕН ТВ.

Кехман также добавил, что ждет встречи с Татьяной Дорониной, чтобы узнать ее мнение о том, каким должен быть театр. Новый директор также встретился с актерами и заявил, что больше не будет никаких любимчиков, поэтому все должны работать. Он также сообщил сотрудникам, что они должны справляться сами, без приглашенных артистов.

Что касается спектакля с участием Бузовой, то его отменили из-за низких продаж. По слова директора, было продано всего 225 билетов. Других причин для отмены не было. Кехман также обещал вернуть артистов, которые работали в театре при бывшем художественном руководителе Татьяне Дорониной.