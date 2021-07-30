Новый детский лагерь «Антошка» откроют в Надыме к концу лета

Детский сад «Антошка» откроют до конца лета в микрорайоне «Олимпийский» Надыма (ЯНАО). Об этом сообщило агентство «Север-Пресс» со ссылкой на Instagram-аккаунт главы Надымского района Дмитрия Жаромских.

«Совсем скоро планируем торжественно перерезать ленточку, чтобы до окончания летнего сезона первые малыши пошли в свой новый дом», — рассказал депутат. Он отметил, что на данный момент уже готова вся необходимая документация. Строители завершают процесс ремонта: на территории лагеря высаживают цветы и завершают укладку резиновой плитки.