Культура 10 января 2023, 09:12 Новый «Аватар» стал самым кассовым фильмом 2022 года Мировые сборы фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона превысили 1,7 млрд долларов Кинопоиск

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Фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» стал самым кассовым в 2022 году. С момента премьеры сборы по всему миру превысили 1,7 миллиарда долларов. На волне успеха создатели решили снять еще минимум три части, рассказал сайт kp.ru.

Первую часть выпустили в 2009 году, вторая вышла 6 декабря 2022-го. Если «Аватар» за все время проката собрал 2,9 миллиарда долларов, то второй фильм за три недели декабря — более 1,7 миллиарда, заняв первое место по итогам года. На втором месте оказался фильм «Топ Ган: Мэверик» с 1,5 миллиарда долларов, на третьем — «Мир Юрского периода: Господство» с миллиардом долларов.

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Режиссер, сценарист, продюсер и монтажер второй части фильма Джеймс Кэмерон объявил, что снимет еще минимум три части. Премьеру третьего «Аватара» наметили на декабрь 2024 года, сценарии к четвертой и пятой уже написали. Кэмерон признался журналистам, что придумал идеи для шестой и седьмой, но их съемки пока не планировали.

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В ноябре Минпромторг объявил, что голливудские фильмы и сериалы не смогут ввозить в Россию по схеме параллельного импорта. Однако «Аватар: Путь воды» вышел в российских кинотеатрах. Несколько крупных сетей показали их неофициально, рассказал RT.