Новый архивный комплекс появится в Петербурге | 360°

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Новый архивный комплекс появится в Петербурге

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В Санкт-Петербурге подведут итоги конкурса, связанного со строительством архивного комплекса. Он появится в здании на Заневском проспекте в Красногвардейском районе города, написала газета «Петербургский дневник».

Проект был разработан компанией ООО «Научно-технический центр „Северо-Запад Проект“. Его цена составляет примерно 1,87 миллиона рублей.

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В комплексе будут находиться не только архивные залы, но и выставочный и конференц-залы. Он должен открыться к осени 2024 года.

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Глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин сообщил, что несмотря на существование в районе Российского государственного исторического архива, новое здание позволит хранить еще больше документов, а читальными залами смогут пользоваться историки и те, кто изучает гуманитарные науки.

Санкт-Петербург

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