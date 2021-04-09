Новый альбом Принса «Welcome 2 America» выйдет летом

Ранее неизданная работа музыканта Принса, которая была сделана в 2010 году, выйдет уже 30 июля. Она будет называться «Welcome 2 America». Сингл с альбома, где записан монолог артиста, был выпущен в качестве промо. Об этом рассказал Rolling Stone.

Работа включает в себя 12 аудиозаписей, 11 из них являются авторскими композициями, еще одна — кавер на композицию Soul Asylum «Stand Up and B Strong», который никогда не выпускали. Другие песни уже ранее звучали где-либо. Их можно было заметить на радио или на концертах.

Певец умер 21 апреля 2016 года в своем доме. Причиной смерти артиста стала передозировка фентанилом. Он принимал его, чтобы снимать боли в теле, которые мучили его на протяжении долгих лет жизни. Незадолго до гибели у него был диагностирован СПИД.

Имя Принса было занесено в Зал славы рок-н-ролла.