Шведская группа ABBA всю текущую осень не сходит с первых полос газет. В начале сентября они опубликовали две новые композиции, которые стали первыми их совместными работами за 40 лет. В пятницу, 5 ноября, свет увидел новый альбом АВВА -Voyage. Музыкальные обозреватели The Guardian опубликовали обзор композиций и отдельно отметили цитату из Чайковского.

В новый альбом вошли 10 композиций. Как обычно и бывало у АВВА, все треки не похожи друг на друга и содержат отсылки к разным музыкальным направлениям. Например, в песне When You Danced With Me явно слышны кельтские мотивы.

«Кельтская мелодия во вступлении напоминает о вторжениях ABBA в другие глобальные пространства, такие как испано-перуанские музыкальные настроения в Chiquitita», — пишет издание.

Песня повествует о юной девушке, которая осталась одна в ирландской провинции Килкенни и отпустил своего любимого покорять крупные города без нее. В другой композиции Bumblebee затрагивается такая важная тема, как изменение климата. Однако музыкальные критики сочли такую попытку поговорить о проблеме похвальной, но слишком наивной.

От заключительной композиции альбома — Ode to Freedom — обозреватели, напротив, остались в восторге. Именно в ней использована цитата из балета Чайковского «Лебединое озеро». Критики сочли, что настолько монументальная классическая музыка еще раз подчеркивает торжественность воссоединения одних из самых популярных поп-музыкантов мира за всю историю.