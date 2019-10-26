  • Новых «Пиратов Карибского моря» напишет автор «Чернобыля»

    26 октября 2019, 17:00

    Алексей Сахаров

    Сценариста сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина позвали написать продолжение приключений капитана Джека Воробья. Компания Disney задумала продолжить съемки «Пиратов Карибского моря», сообщил сайт THR.

    Над продолжением истории отважного капитана вместе с Мазином будет работать Том Элиотт. Соавтор чувствует себя как рыба в воде во всех семи морях. Именно Элиотт в первый раз вывел из дока «Черную жемчужину», рассказав о ее капитане в фильмах «Проклятие черной жемчужины», «Сундук мертвеца», «На краю света» и «На странных берегах». В тот раз его соавтором был Терри Россио.

    Мейзин, помимо сериала «Чернобыль», известен по другим работам, напомнило РИА «ФАН». В частности, он трудился над сценариями фильмов «Очень страшное кино» и «Мальчишник».

    Студия Disney уже год как старается перезапустить экранную историю Джека Воробья. В конце 2018 года были приглашены продюсеры «Дэдпула» Пол Верник и Ретт Риз, которые должны были подготовить сценарий нового фильма, но что-то у них не сложилось и авторы бежали из проекта, не объясняя причин своего решения. Это произошло в начале 2019 года.

    Остров из «Пиратов Карибского моря» выставили на торги

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    До сих пор неясно, останется ли Джек Воробей на экране или нет — то есть под кого отписывать роль. Если капитан будет в фильме, то кто его сыграет — Джонни Депп или другой актер. А может, вообще актриса. К тому же остров из сериала выставили на торги в реальном, не киношном мире.

    При стольких неизвестных сценаристам должно прийтись несладко. Поклонники уже выразили робкие надежды, что действие «Пиратов Карибского моря» не будет вдруг перенесено в Чернобыль.