Новых «Пиратов Карибского моря» напишет автор «Чернобыля»

Над продолжением истории отважного капитана вместе с Мазином будет работать Том Элиотт. Соавтор чувствует себя как рыба в воде во всех семи морях. Именно Элиотт в первый раз вывел из дока «Черную жемчужину», рассказав о ее капитане в фильмах «Проклятие черной жемчужины», «Сундук мертвеца», «На краю света» и «На странных берегах». В тот раз его соавтором был Терри Россио.

Мейзин, помимо сериала «Чернобыль», известен по другим работам, напомнило РИА «ФАН». В частности, он трудился над сценариями фильмов «Очень страшное кино» и «Мальчишник».

Студия Disney уже год как старается перезапустить экранную историю Джека Воробья. В конце 2018 года были приглашены продюсеры «Дэдпула» Пол Верник и Ретт Риз, которые должны были подготовить сценарий нового фильма, но что-то у них не сложилось и авторы бежали из проекта, не объясняя причин своего решения. Это произошло в начале 2019 года.

Остров из «Пиратов Карибского моря» выставили на торги Подробнее

До сих пор неясно, останется ли Джек Воробей на экране или нет — то есть под кого отписывать роль. Если капитан будет в фильме, то кто его сыграет — Джонни Депп или другой актер. А может, вообще актриса. К тому же остров из сериала выставили на торги в реальном, не киношном мире.

При стольких неизвестных сценаристам должно прийтись несладко. Поклонники уже выразили робкие надежды, что действие «Пиратов Карибского моря» не будет вдруг перенесено в Чернобыль.