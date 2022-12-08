Культура 08 декабря 2022, 19:34 Новые серии «Папиных дочек» выйдут в 2023 году

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Новые серии сериала «Папины дочки» покажут на телеканале СТС в 2023 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Съемки проекта начнутся в ближайшее время, уточнил RT. Режиссером станет Александр Жигалкин, он же снимал предыдущие сезоны. Кто их старых персонажей останется в сериале — пока неизвестно.

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Первый раз серии «Папиных дочек» вышли в 2007 году, а последний — в 2013 году.

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