Культура 05 сентября 2022, 18:58 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новые постройки и архитектурные комплексы попали в список культурного наследия Москвы

Читать 360tv в

В список культурного наследия Москвы включили еще 14 построек и архитектурных комплексов. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэрии Москвы.

В сообщении говорится, что такие объекты нельзя сносить, а все работы по их переустройству должны быть согласованы с городом.

Реклама

Охранный статус получил доходный дом в стиле модерн, расположенный на улице Новая Басманная, который был построен для купца Мальцева по проекту архитектора Николая Жерихова в 1905 году.

Реклама

В список также вошел доходный дом купца Якова Демента, расположенный на улице Большая Полянка. Его построили в 1911 году.

Всего в списке культурного наследия столицы насчитывается более 8,6 тысячи памятников архитектуры.

0 0 0 0 0 0