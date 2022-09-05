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05 сентября 2022, 18:58

Новые постройки и архитектурные комплексы попали в список культурного наследия Москвы

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В список культурного наследия Москвы включили еще 14 построек и архитектурных комплексов. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэрии Москвы.

В сообщении говорится, что такие объекты нельзя сносить, а все работы по их переустройству должны быть согласованы с городом.

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Охранный статус получил доходный дом в стиле модерн, расположенный на улице Новая Басманная, который был построен для купца Мальцева по проекту архитектора Николая Жерихова в 1905 году.

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В список также вошел доходный дом купца Якова Демента, расположенный на улице Большая Полянка. Его построили в 1911 году.

Всего в списке культурного наследия столицы насчитывается более 8,6 тысячи памятников архитектуры.

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