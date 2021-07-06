Новые кадры с Цыгановым и Снигирь в образе Мастера и Маргариты появились в сети

Съемки фильма Михаила Локшина «Воланд» по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стартовали в Москве. Роль Маргариты в новой картине досталась актрисе Юлии Снигирь. Мастера же исполнит актер Евгений Цыганов. Фотографиями со съемок поделилась сама Снигирь в своем Instagram. Об этом сообщила «Газета.ru».

Кроме Цыганова и Снигирь в фильме примут участие Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Яна Сексте и другие.

Локшин отметил, что роль Волонда досталась иностранному актеру, который не говорит по-русски. Однако личность актера остается в секрете.

«У нас в фильме заговорит», — прокомментировал режиссер картины.

История расскажет о мире романа Булгакова. Сам автор также появится в картине в качестве одного из воплощений Мастера. Съемки фильма пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, а также на Мальте. Увидеть картину в кинотеатрах можно будет в конце 2022 года.