Новые кадры фильма Resident Evil: Welcome to Raccoon City показали фанатам

Американская кинокомпания Screen Gems показала фанатам новые кадры экранизации Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Об этом сообщили Nation News.

Сюжет фильма основан на первых двух играх серии. Картина расскажет о нашествии зомби на Раккун-Сити и развитии опасного вируса.

Зрителям показали исполнителей главных ролей — Каю Скоделарио, Джилл Валентайн, Робби Амелла и Ханну Джон-Кеймен. Кроме того, на фотографиях изображены жуткие монстры. Главным героям предстоит с ними бороться.

Фильм появится на экранах 2 декабря.

Режиссерское кресло занял Йоханнес Робертс. Режиссер планировал создать не просто боевик, а фильм ужасов. Хоррор-сцены занимают важную роль в сценарии. Робертс заявил, что пытался передать через картину собственные ощущения во время прохождения игры.

Ранее новый мультсериал вышел на стриминговой платформе Netflix. За основу сюжета нового сериала была взята франшиза Resident Evil. Первые эпизоды вышли с подзаголовком Infinite Darkness.