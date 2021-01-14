Новые герои появятся в сериале по книге «Властелин колец»

Анонс свидетельствует о том, что сюжет сериала будет разворачиваться за несколько тысячелетий до происходящего в «Хоббите», «Властелине колец» и фильмах, которые сняты по этим произведениям.

«Зрители перенесутся в эру, когда ковались великие силы, королевства возносились и превращались в руины, необычные герои проходили испытания, надежда виселка на волоске, а самый великий злодей, когда-либо выходивший из-под пера Толкиена, грозил погрузить мир во тьму», — пообещали создатели ленты.

Уточняется, что сериал будет состоять из пяти сезонов. Каждый из них включит в себя по восемь-десять эпизодов. Режиссером первой серии является Хуан Антонио Байона. По предварительной информации, первый сезон появится на экранах в текущем году.