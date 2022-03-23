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    23 марта 2022, 13:34

    Новые «Фантастические твари» пропали из графика российских премьер

    Полина Гребенщикова

    Судя по всему, в России не будет премьеры третьей части фильма по вселенной Гарри Поттера «Фантастические твари». Картина пропала из графика российских релизов, написало РИА ФАН.

    Новые «Фантастические твари» пропали из графика российских премьер

    Премьера фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» должна была состояться 14 апреля. Об отмене этой премьеры не сообщалось отдельно, однако ранее студия Warner Bros объявила о решении не выпускать ближайшие премьеры в России. Судя по всему, запрет коснулся и третьей части «Фантастических тварей».

    Картина показывает продолжение приключений и борьбы команды Дамблдора против злого волшебника Грин-де-Вальда. Режиссером фильма стал Дэвид Йейтс. «Тайны Дамблдора» написаны по сценарию автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг и Стива Кловиса.

    Ранее стриминговый сервис Netflix приостановил работу над российскими кинопроектами — в частности, над криминальным сериалом «Зато» режиссера Дарьи Жук. Кроме того, в России не будут выходить фильмы кинокомпании Universal Pictures.