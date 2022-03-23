Новые «Фантастические твари» пропали из графика российских премьер

Судя по всему, в России не будет премьеры третьей части фильма по вселенной Гарри Поттера «Фантастические твари». Картина пропала из графика российских релизов, написало РИА ФАН.

Премьера фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» должна была состояться 14 апреля. Об отмене этой премьеры не сообщалось отдельно, однако ранее студия Warner Bros объявила о решении не выпускать ближайшие премьеры в России. Судя по всему, запрет коснулся и третьей части «Фантастических тварей».

Картина показывает продолжение приключений и борьбы команды Дамблдора против злого волшебника Грин-де-Вальда. Режиссером фильма стал Дэвид Йейтс. «Тайны Дамблдора» написаны по сценарию автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг и Стива Кловиса.

Ранее стриминговый сервис Netflix приостановил работу над российскими кинопроектами — в частности, над криминальным сериалом «Зато» режиссера Дарьи Жук. Кроме того, в России не будут выходить фильмы кинокомпании Universal Pictures.