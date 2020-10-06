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    06 октября 2020, 21:06

    Новые доспехи Ведьмака показал Netflix

    Артур Блянихов

    Стриминговый сервис Netflix выложил в Twitter снимок Генри Кавилла в образе Ведьмака, облаченного в новые доспехи. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «Его характера хватит, чтобы противостоять любому заклинателю, но он владеет верным мечом, к которому подойдет новая броня», — отмечается в сообщении.

    По данным издания, премьера первого сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак» состоялась в конце прошлого года. Второй сезон с подзаголовком «Таинственные монстры» должен выйти в следующем году.

    Новости SMI.FM