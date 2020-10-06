Новые доспехи Ведьмака показал Netflix

«Его характера хватит, чтобы противостоять любому заклинателю, но он владеет верным мечом, к которому подойдет новая броня», — отмечается в сообщении.

По данным издания, премьера первого сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак» состоялась в конце прошлого года. Второй сезон с подзаголовком «Таинственные монстры» должен выйти в следующем году.