Новую выставку представили в Русском музее

В честь 125-летия в Русском музее собрали выставку самых ценных и важных экспонатов. Отмечается, что в проекте участвуют произведения искусства, попавшие в музей от художников или их наследников, а также от частных коллекционеров.

«Эта выставка — память о тех, кто создавал Русский музей своими коллекциями, дарами», — пояснил гендиректор Русского музея Владимир Гусев.

Выставка будет открыта для посетителей с 29 июля. Там представлены предметы искусства, переданные также Александром III, Николаем II, многими великими князьями.

«Нельзя назвать имя одного единственного коллекционера. Имя Александра III стоит не только как дарителя, но и человека, который вынашивал идею создания музея. Но в создании коллекции участвовали люди самых разных сословий», — отметил Гусев.