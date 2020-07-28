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    28 июля 2020, 16:41

    Новую выставку представили в Русском музее

    Анастасия Кременчугская

    В Русском музее, расположенном в Санкт-Петербурге, представили новую масштабную выставку. Она состоит из 1500 экспонатов, которые собирались с момента основания учреждения — это самые дорогие подарки царей, коллекционеров художников. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    В честь 125-летия в Русском музее собрали выставку самых ценных и важных экспонатов. Отмечается, что в проекте участвуют произведения искусства, попавшие в музей от художников или их наследников, а также от частных коллекционеров.

    «Эта выставка — память о тех, кто создавал Русский музей своими коллекциями, дарами», — пояснил гендиректор Русского музея Владимир Гусев.

    Выставка будет открыта для посетителей с 29 июля. Там представлены предметы искусства, переданные также Александром III, Николаем II, многими великими князьями.

    «Нельзя назвать имя одного единственного коллекционера. Имя Александра III стоит не только как дарителя, но и человека, который вынашивал идею создания музея. Но в создании коллекции участвовали люди самых разных сословий», — отметил Гусев.

    Новости SMI.FM