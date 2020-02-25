Новую серию книг по «Звездным войнам» запустят в 2020 году
В текущем году Lucasfilm и Disney запустят новую серию книг и комиксов по мотивам звездной саги Джорджа Лукаса. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, серия получила название Star Wars: The High Republic. Действие книг будет разворачиваться за 200 лет до событий картины «Звездные войны: Скрытая угроза», когда Республика и Орден Джедаев переживали пик расцвета.
«Мы рады предоставить нашим авторам столь плодородную почву для творчества», — призналась президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
В августе 2020 года появится первая книга серии Light of the Jedi от Чарльза Соула.