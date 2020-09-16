Новую серию «Южного парка» посвятят пандемии COVID-19

Comedy Central анонсировал специальный эпизод мультсериала «Южный парк». Часовая серия будет посвящена тому, как жители городка справляются с пандемией коронавируса.

Выпуск выйдет в ночь на 1 октября. Его тизер опубликован на YouTubе. Один из героев «Южного парка», Рэнди Марш, на фоне пандемии объявит о продаже «специальной» травки.

Посмотреть новый эпизод можно на Comedy Central. Спустя сутки он выйдет на HBO Max: сейчас там доступны все уже вышедшие сезоны сериала.

Точная дата появления 24-го сезона неизвестна. Рождественская серия вышла 11 декабря 2019 года и стала последней из основного ряда мультсериала.

Пандемию COVID-19 предсказали сразу в трех фильмах. Речь о ней шла в 21-й серии четвертого сезона «Симпсонов», в киноленте «Заражение» 2011 года и старом фильме «Эпидемия», вышедшем в 1991 году.