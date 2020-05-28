Новую картину Скорсезе проспонсирует Apple

В съемках примут участие актеры, которые много работали со Скорсезе в прошлом — Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. В основу картины лег одноименный роман Дэвида Гранна, основанный на реальных событиях. Речь идет об убийстве индейцев племени осейдж в 1920-х годах в Оклахоме.

Киностудия Paramount Pictures будет отвечать за прокат в кинотеатрах, а компания Imperative Entertainment, владеющая правами на книгу, также выступает продюсером картины.

Ранее российский режиссер Алексей Герман-младший признался, что не сможет возобновить съемки своей новой работы «Воздух», несмотря на разрешение Роспотребнадзора проводить съемки в Петербурге при условии, что на съемках нельзя задействовать единовременно свыше 50 человек. Герман-младший пояснил, что не сможет соблюсти это условие.

«У нас только в кадре 15-20 артистов, соответственно рабочая группа не может быть меньше 100-150 человек. Соблюсти это правило смогут только создатели небольших студенческих фильмов и сериалов. У нас же сложная историческая картина», — обратил внимание режиссер.