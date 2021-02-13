Новую экранизацию «Трех мушкетеров» снимут во Франции

Кинопродюсер Дмитрий Рассам и французская киностудия Pathé решили снять очередную высокобюджетную экранизацию романа Александра Дюма «Три мушкетера», состоящую из двух частей. Фильм обойдется создателям в 60 миллионов евро (73 миллиона долларов). Д’Артаньяна сыграет Франсуа Сивилл, леди Винтер — Ева Грин, Атоса — Венсан Кассель.

Это самый амбициозный проект Европы с начала пандемии, сообщает Variety. Фильм уже предварительно купили телеканалы M6, OCS и Canal Plus.

В адаптации романа появится новый персонаж, Ганнибал. Его прототипом был Луи Аннибал, ставший первым чернокожим мушкетером в истории Франции.

Рассам подчеркнул, что в проекте все персонажи будут основаны на реально существовавших исторических фигурах. Новые персонажи будут включены в повествование, чтобы органично обогатить «необыкновенный холст» Дюма.

Режиссер фильма Мартин Бурбулон отметил, что «адаптация романа Дюма в наши дни как никогда актуальна». Создатели экранизации намерены показать не только приключения, но и написать диалоги «достойные Сирано» (драма «Сирано де Бержерак», автор Эдмон Ростан — прим. ред.). Они были поражены, насколько современными оказались персонажи и сюжет романа Дюма.

Уже началась подготовка к съемкам. Оба фильма будут сниматься в конце лета во Франции.

Актер Михаил Боярский, снявшийся в роли Д’Артаньяна в российской адаптации «Трех мушкетеров», назвал своего героя убийцей. Он признался, что жалеет об участии в кинокартине.