Новосибирский цирк отпраздновал 50-летие

В четверг, 11 февраля, цирку Новосибирска исполнилось 50 лет. Двери культурного заведения в здании на улице Челюскинцев открылись в 1971 году, сообщил «Царьград».

Коллектив цирка поздравила с юбилеем министр культуры региона Наталья Ярославцева. Она подчеркнула, что речь идет о большой и трудолюбивой семье. Министр пожелала коллективу цирка крепкого здоровья, процветания и признания.

Отмечается, что балаганы в Новониколаевске стали организовывать в 1899 году. А через десятилетия в городе возвели стационарный цирк. Сюда приезжали такие известные артисты, как Дуровы, Запашные, Олег Попов, а также Юрий Никулин.