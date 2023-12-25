Культура 25 декабря 2023, 13:01 Новогодний онлайн-проект «Культура под шубой» запустили в России VK и «Дзен» запустили проект «Культура под шубой» с новогодним контентом Пресс-служба «ВКонтакте»

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Платформы VK и «Дзен» запустили бесплатный проект «Культура под шубой», в котором участвуют более 100 культурных учреждений. Пользователи площадок получат доступ к эксклюзивным трансляциям и новогоднему контенту с 25 по 29 декабря, сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Старт проекту дала актриса Юлия Пересильд в ночь с 24 на 25 декабря. Знаменитость провела новогоднюю трансляцию в сообществе в VK, где подвела итоги года и поделилась творческими планами на 2024-й.

Пресс-служба «ВКонтакте»

В рамках проекта Московская филармония 25 декабря будет транслировать на своей странице во «ВКонтакте» концерт ансамбля Questa Musica. А 26 декабря в сообществе Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета в VK покажут спектакль «Комната Шекспира».

Видеоплатформа об искусстве и культуре Leoclassics.tv проведет трансляции специальных новогодних мероприятий 28 и 29 декабря. В сообществе портала «Культура.рф» пользователей на протяжении всего марафона будет ждать марафон «Щелкунчика» в исполнении артистов федеральных и региональных театров.

Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте»

Также участником инициативы стал блогер Никита Тау из проекта «Одиннадцать». Он ответит на вопросы подписчиков в прямом эфире, а поэтесса Анна Егоян прочтет свои произведения.

В тематической подборке «VK Клипов» пользователям доступен новогодний культурный контент, героями которого стали ведущие артисты отечественного театра, кино и балета.

Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте»

На канале «Купчиха за чаем. Искусство» в «Дзене» историк искусств и ведущая Artifex Алина Сопова опубликует видео на тему «Рецепты к столу от Сальвадора Дали». Документалист Олег Заянов расскажет, как европейская культура повлияла на США, а на канале «arts_tobe — просто об искусстве» выйдет материал о новогодних открытках Энди Уорхола для Tiffany&Co.

Ранее в Москве стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество». В рамках проекта на трех площадках покажут более 120 ледовых шоу.