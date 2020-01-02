Новогоднее «Возвращение в Простоквашино» посмотрели более миллиона раз

Новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино» набрала более миллиона просмотров за три дня. В праздничной серии герои отправляются на корпоратив.

В 25-й серии герои мультсериала устроили в знаменитой деревне Простоквашино новогодний корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном. В эпизоде появляется новый персонаж — няня Маргарита Егоровна.

На данный момент количество просмотров серии «Корпоратив» приблизилось к 1,3 миллиона на YouTube-канале «Союзмультфильма». Режиссером новогодней серии стала лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

Новые серии легендарного мультфильма выходят с весны 2018 года. Премьера каждого эпизода проходит в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В мае 2018-го киностудия открыла официальный YouTube-канал. Сейчас идет первый сезон «Возвращения в Простоквашино», всего в нем запланировано 30 эпизодов, сообщила Газета.ru.