Новогоднее шоу на воде. Олимпийская чемпионка пригласила на «Русалочку»

Эффектные номера, яркие костюмы и знакомый с детства сюжет. Все это смогут увидеть зрители нового шоу «Русалочка. Параллельные миры». Многократная чемпионка России, Европы и мира по синхронному плаванию Мария Киселева предлагает жителям Москвы и Казани посетить во время новогодних праздников уникальный спектакль на воде.

Создатели шоу решили рассказать волшебную сказку Ханса Кристиана Андерсена на языке сразу трех стихий природы: воды, земли и в воздуха. Сначала зрители смогут оказаться в сказочном мире подводного царства Русалочки, а затем перенестись на сушу, где она встретит своего принца и найдет настоящую любовь.

Для зрителей подготовили не только трогательную историю, но и выступления звезд мирового синхронного плавания, художественной гимнастики, а также номера спортсменов-экстремалов на аквабайках. В программу шоу вошли цирковые номера и различные трюки. Все роли в постановке исполнят профессиональные спортсмены и артисты.

Незабываемую атмосферу сказки дополнит музыка, световой и проекционный дизайн, колоритные костюмы. Полностью погрузиться в мир «Русалочки» помогут декорации и авторский реквизит.

Мария Киселева уже не первый раз создает подобные масштабные шоу. Впервые она представила «Русалочку» еще 10 лет назад. Тогда это было просто музыкальное представление, но теперь сказка вернется в новом звучании.

Своими спектаклями спортсменка стремится приобщить подрастающее поколение к водным видам спорта. В своих проектах чемпионка переплетает разные спортивные дисциплины и направления в искусстве. Кроме того, Киселева использует в шоу только оригинальную музыку и сценарии.

Новогодние спектакли спортсменки уже полюбились многим зрителями по всей стране и не раз собирали аншлаги. Более того, шоу считаются одними из самых «звездных». На премьеры приходили семьи Гарика Мартиросяна, Олега Газманова, Ларисы Гузеевой и других известных людей.

Жители Москвы смогут оценить перезапуск «Русалочки» с 27 декабря по 6 января в Дворце Спорта «Динамо» на Водном стадионе. В Казане шоу покажут со 2 по 8 января во Дворце водных видов спорта.