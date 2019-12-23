    23 декабря 2019, 14:06

    Новогоднее шоу на воде. Олимпийская чемпионка пригласила на «Русалочку»

    Дарья Бунякова

    Эффектные номера, яркие костюмы и знакомый с детства сюжет. Все это смогут увидеть зрители нового шоу «Русалочка. Параллельные миры». Многократная чемпионка России, Европы и мира по синхронному плаванию Мария Киселева предлагает жителям Москвы и Казани посетить во время новогодних праздников уникальный спектакль на воде.
    Новогоднее шоу на воде. Олимпийская чемпионка пригласила на «Русалочку»

    Создатели шоу решили рассказать волшебную сказку Ханса Кристиана Андерсена на языке сразу трех стихий природы: воды, земли и в воздуха. Сначала зрители смогут оказаться в сказочном мире подводного царства Русалочки, а затем перенестись на сушу, где она встретит своего принца и найдет настоящую любовь.

    Для зрителей подготовили не только трогательную историю, но и выступления звезд мирового синхронного плавания, художественной гимнастики, а также номера спортсменов-экстремалов на аквабайках. В программу шоу вошли цирковые номера и различные трюки. Все роли в постановке исполнят профессиональные спортсмены и артисты.

    Новогоднее шоу на воде. Олимпийская чемпионка пригласила на «Русалочку» | Изображение 1

    Незабываемую атмосферу сказки дополнит музыка, световой и проекционный дизайн, колоритные костюмы. Полностью погрузиться в мир «Русалочки» помогут декорации и авторский реквизит.

    Мария Киселева уже не первый раз создает подобные масштабные шоу. Впервые она представила «Русалочку» еще 10 лет назад. Тогда это было просто музыкальное представление, но теперь сказка вернется в новом звучании.

    Своими спектаклями спортсменка стремится приобщить подрастающее поколение к водным видам спорта. В своих проектах чемпионка переплетает разные спортивные дисциплины и направления в искусстве. Кроме того, Киселева использует в шоу только оригинальную музыку и сценарии.

    Новогодние спектакли спортсменки уже полюбились многим зрителями по всей стране и не раз собирали аншлаги. Более того, шоу считаются одними из самых «звездных». На премьеры приходили семьи Гарика Мартиросяна, Олега Газманова, Ларисы Гузеевой и других известных людей.

    Жители Москвы смогут оценить перезапуск «Русалочки» с 27 декабря по 6 января в Дворце Спорта «Динамо» на Водном стадионе. В Казане шоу покажут со 2 по 8 января во Дворце водных видов спорта.