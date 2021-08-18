Названа дата премьеры нового «Форсажа»

Студия Universal Pictures анонсировала дату выхода десятой части «Форсажа». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Новый фильм выйдет в апреле 2022 года. Съемки пока не начинались. Они планируются на следующий год.

Режиссером фильма будет Джастин Лин, который уже снимал третью и девятую часть «Форсажа».

Актер Вин Дизель рассказывал, что съемки планируются на январь будущего года.

Ранее стало известно, что в 10 и 11 частях «Форсажа» зрители не увидят агента Люка Хоббса, которого сыграл Дуэйн Джонсон. Актер подтвердил, что не будет принимать участие в съемках кинофраншизы.

Дуэйн присоединился к проекту лишь на пятой серии. Всего актер снялся в четырех частях, а также поучаствовал в спин-оффе «Хоббс и Шоу».

Из-за того, что в «Форсаже-9» Джонсона не было среди участников, начали ходить слухи о напряженных отношениях на площадке. Сам Дуэйн никогда не скрывал конфликта с Вином Дизелем. Еще в 2016 году в своем Instagram актер раскритиковал коллег по цеху, в том числе упомянув главного героя кинофраншизы.