Новое здание Парламентской библиотеки открыли в столице
Председатель Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин открыл новое здание Парламентской библиотеки в Москве. В текущем году ей исполняется 30 лет, информирует сайт «Дни.ру».
Помимо прочего, в мероприятии приняли участие лидеры фракций ГД, депутаты и представители СМИ. Володин заявил, что теперь представляется возможным не только сохранить, но и приумножить фонд библиотеки. Здание находится на проспекте Вернадского, на юго-западе столицы.
Библиотека рассчитана примерно на миллион мест хранения. В старом помещении на Охотном Ряду было реально хранить только 5% фонда.