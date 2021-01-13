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    13 января 2021, 18:00

    Новое здание Парламентской библиотеки открыли в столице

    Полина Петрова

    Председатель Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин открыл новое здание Парламентской библиотеки в Москве. В текущем году ей исполняется 30 лет, информирует сайт «Дни.ру».
    Новое здание Парламентской библиотеки открыли в столице

    Помимо прочего, в мероприятии приняли участие лидеры фракций ГД, депутаты и представители СМИ. Володин заявил, что теперь представляется возможным не только сохранить, но и приумножить фонд библиотеки. Здание находится на проспекте Вернадского, на юго-западе столицы.

    Библиотека рассчитана примерно на миллион мест хранения. В старом помещении на Охотном Ряду было реально хранить только 5% фонда.