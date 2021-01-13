Новое здание Парламентской библиотеки открыли в столице

Помимо прочего, в мероприятии приняли участие лидеры фракций ГД, депутаты и представители СМИ. Володин заявил, что теперь представляется возможным не только сохранить, но и приумножить фонд библиотеки. Здание находится на проспекте Вернадского, на юго-западе столицы.

Библиотека рассчитана примерно на миллион мест хранения. В старом помещении на Охотном Ряду было реально хранить только 5% фонда.