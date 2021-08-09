facebook_pixel
    09 августа 2021, 23:10

    Новое граффити в рамках арт-фестиваля появится в Пензе

    Полина Гребенщикова

    Новое граффити появится на одной из зданий Пензы в рамках фестиваля стрит-арта «ФормART». Его нарисует местный художник Никита Романов, сообщила «Пенза-пресс».

    Новое граффити в рамках арт-фестиваля появится в Пензе

    Ранее Романов уже представил на фестиваль свою работу «Вчера и Завтра», следующую работу в рамках презентационное этапа конкурса он оставит на одном из зданий города.

    В этом году тема фестиваля — «Взгляд в будущее». Участники представляют работы на темы «Человек и наука», «Новые технологии» или «Мир будущего».