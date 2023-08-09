Культура 09 августа 2023, 14:06 Новая Третьяковка изменит расписание работы с 10 по 12 августа Новая Третьяковка изменит время работы 10-12 августа из-за детского культурного форума Иван Новиков-Двинский. 2023. ГТГ

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Новая Третьяковка изменит расписание работы своих залов на улице Крымский Вал, дом 10, с 10 по 12 августа. Это будет связано с проведением II Международного детского культурного форума. Информация об этом появилась на официальном сайте Государственной Третьяковской галереи.

Вход посетителей в западное крыло Новой Третьяковки и выставочные залы Союза художников будет закрыт. Также вход в парк искусств «Музеон» ограничат 12 августа для проведения церемонии закрытия форума и гала-концерта.

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В этот день основная экспозиция и выставки Новой Третьяковки будут работать с 10:00 до 18:00, вход для посетителей закроется в 17:00.

Ранее жителям столицы сообщили о том, что почти 140 мероприятий пройдет в рамках Международного детского культурного форума в Москве.