«Новая соска» в детском мультике? Создателей слогана для «Босс-молокососа» предложили проверить на педофилию
Слоган мультфильма на английском звучит Playtime is over (дословно — время игр кончилось), но в России он почему-то стал совсем другим.
В Сети раскритиковали российских переводчиков, обвинив отечественных маркетологов в бездарности.
Некоторые даже не нашлись, что написать в ответ на подобную вольность в переводе. «Слов нет, одни эмоции», — ограничились пользователи известной фразой.
Другие напомнили, что речь идет о рекламе детского мультфильма, поэтому подобные фразы вообще неуместны.
«Playtime is over перевести как „Новая соска просто бомба“, потому что появился персонаж — младенец женского пола? Извините, но всех — и кто это придумал, и кто одобрил — должно ждать расследование на педофильские наклонности», — возмущались в Сети.
«Этот мультик в целом мерзкий, а вы что-то про слоганы пишите», — напомнили комментаторы. А кто-то так впечатлился слоганом, что решил его даже не комментировать.