«Новая соска» в детском мультике? Создателей слогана для «Босс-молокососа» предложили проверить на педофилию

В 2021 году выйдет продолжение мультфильма «Босс-молокосос». Студия Студия DreamWorks Animation уже выпустила его трейлер, а в сети появился постер мультика. У русскоязычных пользователей к нему возникли вопросы.

Слоган мультфильма на английском звучит Playtime is over (дословно — время игр кончилось), но в России он почему-то стал совсем другим.

В Сети раскритиковали российских переводчиков, обвинив отечественных маркетологов в бездарности.

Источник фото: Twitter

Некоторые даже не нашлись, что написать в ответ на подобную вольность в переводе. «Слов нет, одни эмоции», — ограничились пользователи известной фразой.

Источник фото: Twitter

Другие напомнили, что речь идет о рекламе детского мультфильма, поэтому подобные фразы вообще неуместны.

Источник фото: Twitter

«Playtime is over перевести как „Новая соска просто бомба“, потому что появился персонаж — младенец женского пола? Извините, но всех — и кто это придумал, и кто одобрил — должно ждать расследование на педофильские наклонности», — возмущались в Сети.

«Этот мультик в целом мерзкий, а вы что-то про слоганы пишите», — напомнили комментаторы. А кто-то так впечатлился слоганом, что решил его даже не комментировать.