Киностудия «Союзмультфильм» выпустит новый эпизод мультфильма «Ну, погоди!». Серия получит название «Ну, погоди! Каникулы» и выйдет в конце 2021 года.

Об этом во время лицензионной конференции сообщила генеральный продюсер студии Юлия Осетинская. Ее слова процитировал ТАСС.

«Премьера „Ну, погоди! Каникулы“ состоится уже в конце этого года», — сказала она.

В эпизоде появятся новые герои: семья бегемотов, грациозная Косуля, спортивный Барсук Тим, Ежик, Котенок, Свинка и другие. При этом останутся и основные персонажи: Волка озвучит Гарик Харламов, а Зайца — Дмитрий Хрусталев.

Работа над новыми выпусками знаменитого советского мультфильма началась в 2020 году. Перезапустить «Ну, погоди!» захотел «Союзмультфильм». Ожидается, что в первый сезон войдет 52 эпизода. При этом он не будет прямым продолжением классической истории, а станет ее актуальным прочтением.

Ранее стало известно, что знаменитая композиция «Водные лыжи» Тамаша Деака, которая звучит в начале каждой серии, получила новую аранжировку — ее сделал популярный певец, музыкант и продюсер Иван Дорн. Новая версия мелодии будет начинать каждую серию нового сезона.