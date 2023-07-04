Культура 04 июля 2023, 10:35 Новая площадка «Музейный» сети «Москино» откроется в столице Гендиректор «Москино» Мокрицкая: новый кинотеатр «Музейный» заработает в столице 6 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Новый филиал сети «Москино» — кинотеатр «Музейный» — заработает 6 июля, сообщила генеральный директор столичной киносети Наталья Мокрицкая.

Площадка, расположенная по адресу Зубовский бульвар, дом 2, строение 7, стала совместным проектом городской сети «Москино» и Музея Москвы.

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В зале с современным оборудованием и вместимостью 90 мест будут проводить показы ретроспектив фильмов известных режиссеров и актеров, а также демонстрировать артхаусное и фестивальное кино и архивные работы мастеров.

Перед каждым сеансом будут выступать кинокритики и исследователи истории кинематографа для введения зрителей в контекст и особенности произведения.

Это подарок для настоящих синефилов. У нас будет работать два киноклуба, посвященных авторским фильмам и картинам советского золотого века кино. Наталья Мокрицкая Генеральный директор сети «Москино»

Кинотеатр «Музейный» откроется 6 июля показом фильма «Сансет бульвар» (1950), нуар-драмы Билли Уайлдера, которая была удостоена трех премий «Оскар». Картина рассказывает о трагедии забытых звезд Голливуда. Билеты можно приобрести на сайте городской сети «Москино».

Ранее организаторы фестиваля «Российская креативная неделя. Москва-фест» анонсировали программу на 60 площадках столицы.