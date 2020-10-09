Новая песня появилась у группы «Сплин»

Новая композиция группы называется «За семью печатями». Поклонники «Сплина» заметили в песне отсылки к повести британского писателя Джорджа Оруэлла «Скотный двор» и документальной картине режиссера Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли».

По данным издания, в петербургском клубе «А2» состоится концерт «Сплина», где группа выступит с эксклюзивной программой.

«И сейчас, когда наконец появилась возможность встретиться со зрителями, „Сплин“ планирует по максимуму восполнить те эмоции, по которым мы все так скучали», — отмечается на официальной странице коллектива во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что альбом другого отечественного артиста Леонида Агутина La Vida Cosmopolita попал в лонг-лист «Грэмми» сразу в пяти номинациях. Его впервые номинировали на эту премию.

«Какие у него могут быть предчувствия, так это восторг и ожидание», — рассказала пресс-секретарь музыканта Наталия Николенко.